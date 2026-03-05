Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 10:09

Küba'da enerji santralindeki arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Küba'da en büyük termoelektrik santrallerinden birinde meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin başkent Havana dahil batı kesiminde yaşanan elektrik kesintilerinden milyonlarca kişi etkilendi.

Küba'da enerji santralindeki arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı

Küba'da ABD'nin yaptırımları nedeniyle zayıflayan elektrik altyapısı ve derinleşen yakıt krizi, ülkede yaşam şartlarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Yetkililer, ülkenin en büyük termoelektrik santrallerinden birinde arıza meydana geldiğini ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasının en az 72 saat sürebileceğini aktardı.

Elektrik kesintilerinin, ülkenin Havana dahil batı kesimini etkilediğini ifade eden yetkililer, hükümetin, bölgedeki hastaneler gibi kritik altyapıya iki santralle enerji sağladığını kaydetti.

Kesintilerden, bölgede yaşayan milyonlarca kişi etkilendi.

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, yaptığı açıklamada, durumun en kısa sürede çözülmesi için elektrik işçilerinin tecrübesine ve çabalarına güvendiğini belirtti.

Küba
