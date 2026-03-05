Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 05.03.2026 10:51

İran: Körfez'de ABD tankerini vurduk

İran Devrim Muhafızları (IRGC), bu sabah Körfez'in kuzeyinde bir ABD tankerine saldırı düzenlediğini iddia etti. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada; ABD, İsrail ve bu ülkeleri destekleyen Avrupa devletlerine ait askeri ve ticari gemilerin bölgeden geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İran: Körfez'de ABD tankerini vurduk

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları, söz konusu ülkelerin gemilerine yönelik tehdidini yineleyerek, "Gözlemlendikleri takdirde mutlaka vurulacaklardır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolüne ilişkin sert mesajlar verildi.

Hürmüz Boğazı'nda kontrol ilanı

Devrim Muhafızları, uluslararası yasalara ve alınan kararlara dayanarak, savaş zamanlarında İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri kontrol etme hakkına sahip olduğunu savundu.

Daha önce de benzer uyarılarda bulunan Tahran yönetimi, boğaz üzerindeki denetim yetkisini kullanacağını bir kez daha vurguladı.

İran ABD
