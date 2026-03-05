Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
AA 05.03.2026 10:01

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine ait Dena Fırkateyni'ni "uluslararası sularda ve uyarı yapılmadan vuran ABD'nin denizde bir vahşet gerçekleştirdiğini" belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Arakçi, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Arakçi, "Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın, ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı misillemesinin ardından İsrail’de sirenler çaldı
İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı misillemesinin ardından İsrail’de sirenler çaldı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dünkü açıklamasında, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığını duyurmuştu.

