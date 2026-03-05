Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 05.03.2026 11:26

İran ikinci savaş gemisini Sri Lanka'ya gönderiyor

İran Medya Bakanı Nalinda Jayatissa, ikinci bir İran savaş gemisinin Sri Lanka kara sularına doğru ilerlediğini doğruladı. Söz konusu bölge, dün bir ABD denizaltısının İran fırkateynini imha ettiği nokta ile aynı mevkide bulunuyor.

İran ikinci savaş gemisini Sri Lanka'ya gönderiyor

Bakan Jayatissa, 100'den fazla mürettebat taşıdığı bildirilen savaş gemisinin şu an için Sri Lanka kara sularının hemen dışında konumlandığını belirtti.

ABD fırkateyni torpido ile batırmıştı

Çarşamba günü, bir ABD denizaltısı Sri Lanka kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini torpido ile vurarak batırdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının bir Amerikan denizaltısı tarafından gerçekleştirildiğini teyit etmişti.

Gemi Hindistan'daki donanma geçit töreninden dönüyordu

Saldırıya uğrayan "Dena" isimli fırkateynin, Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı "Uluslararası Filo İncelemesi 2026" etkinliğinden döndüğü belirtildi.

Kurtarma ekipleri bölgede sağ kalanları aramaya devam ederken, fırkateyne ait herhangi bir enkaz izine rastlanmadığı bildirildi.

ETİKETLER
İran Sri Lanka ABD
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişi yüzde 90 azaldı, Ümit Burnu'nda trafik artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
TİHEK, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının engellenmesini ayrımcılık saydı
12:13
TDV yaklaşık 10 bin yetimin temel ihtiyacını karşılıyor
12:07
MASAK'a geçen yıl 464 bin şüpheli işlem bildirimi yapıldı
12:08
Sinemalarda bu hafta
12:05
Yeni otomobillerde geçen yıl kasko oranı yüzde 80'e ulaştı
12:03
Morgan Stanley, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
Yaban keçileri Munzur Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ