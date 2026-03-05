İran ikinci savaş gemisini Sri Lanka'ya gönderiyor

Bakan Jayatissa, 100'den fazla mürettebat taşıdığı bildirilen savaş gemisinin şu an için Sri Lanka kara sularının hemen dışında konumlandığını belirtti.

ABD fırkateyni torpido ile batırmıştı

Çarşamba günü, bir ABD denizaltısı Sri Lanka kıyıları açıklarındaki uluslararası sularda bir İran savaş gemisini torpido ile vurarak batırdı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, saldırının bir Amerikan denizaltısı tarafından gerçekleştirildiğini teyit etmişti.

Gemi Hindistan'daki donanma geçit töreninden dönüyordu

Saldırıya uğrayan "Dena" isimli fırkateynin, Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde düzenlenen ve 54 ülkenin katıldığı "Uluslararası Filo İncelemesi 2026" etkinliğinden döndüğü belirtildi.

Kurtarma ekipleri bölgede sağ kalanları aramaya devam ederken, fırkateyne ait herhangi bir enkaz izine rastlanmadığı bildirildi.