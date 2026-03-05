İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor

İsrail Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ülkenin iki küçük hava yolu şirketinden biri olan Israir, perşembe günü Roma, Berlin, Atina, Batum ve Rovaniemi’den Ben Gurion Havalimanı’na beş uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Israir ile birlikte Arkia’nın da havalimanına uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

İsrail’in iki hava yolu şirketi Israir ile Arkia, ülke hava sahasının bugün kademeli olarak yeniden açılmasının beklendiğini ve bu kapsamda Ben Gurion Havalimanı’na uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uçuşlara ilişkin ilk aşamada havalimanına saatte yalnızca bir yolcu uçağının inişine izin verileceği kaydedildi.