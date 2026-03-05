Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.03.2026 09:24

İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor

İsrail’de hava sahasının kademeli olarak yeniden açılmasıyla birlikte Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nda uçuşların yeniden başlayacağı duyuruldu.

İsrail’de Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor

İsrail Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, ülkenin iki küçük hava yolu şirketinden biri olan Israir, perşembe günü Roma, Berlin, Atina, Batum ve Rovaniemi’den Ben Gurion Havalimanı’na beş uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Israir ile birlikte Arkia’nın da havalimanına uçuşları yeniden başlatacağı belirtildi.

İsrail’in iki hava yolu şirketi Israir ile Arkia, ülke hava sahasının bugün kademeli olarak yeniden açılmasının beklendiğini ve bu kapsamda Ben Gurion Havalimanı’na uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Uçuşlara ilişkin ilk aşamada havalimanına saatte yalnızca bir yolcu uçağının inişine izin verileceği kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 82,88 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Miniklerin "iyilik timi" iş başında: Harçlıklar akülü araca dönüştü
10:38
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
10:37
Tarım işçilerinin günlük ücreti 2025'te arttı
10:28
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İsrail'e destek: Sonuna kadar devam edin
10:28
Mehmet Şimşek: Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık
10:23
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi daha hayatını kaybetti
Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ