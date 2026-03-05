Mehmet Şimşek: Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyat artışlarının iç piyasaya etkisini hafifletmek üzere "eşel mobil" sisteminin yeniden devreye alındığını kaydetti.

"Eşel mobil sistemi geçici olarak devrede"

Petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici bir şok olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, şu bilgileri paylaştı;

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.