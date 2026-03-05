Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.03.2026 10:23

Mehmet Şimşek: Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Kararı ile devreye alınan eşel mobil sistemiyle ilgili, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık" ifadesini kullandı.

Mehmet Şimşek: Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyat artışlarının iç piyasaya etkisini hafifletmek üzere "eşel mobil" sisteminin yeniden devreye alındığını kaydetti.

"Eşel mobil sistemi geçici olarak devrede"

Petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici bir şok olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, şu bilgileri paylaştı;

Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.

Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Enflasyon
Sıradaki Haber
Son cemre toprakla buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:39
Miniklerin "iyilik timi" iş başında: Harçlıklar akülü araca dönüştü
10:38
Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
10:37
Tarım işçilerinin günlük ücreti 2025'te arttı
10:28
ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten İsrail'e destek: Sonuna kadar devam edin
10:23
Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi daha hayatını kaybetti
10:21
ABD'lilerin yarısından fazlası, İran'a saldırıların ülkeleri için daha büyük tehdit oluşturmasından endişeli
Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
Kurutulan 'antik' göl, son yağışlarla hayat buldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir Anıtı'nın önünde dua etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ