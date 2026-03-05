Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 05.03.2026 10:37

Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayına yönelik 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Mart ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda mart ayı için yaklaşık 4,74 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,76 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler
