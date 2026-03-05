Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 05.03.2026 09:59

Filistin'deki soykırımda öldürülen sporcuların sayısı 1000'i geçti

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda Filistin'de 1000'den fazla sporcu hayatını kaybetti.

Filistin'deki soykırımda öldürülen sporcuların sayısı 1000'i geçti
[Temsili fotoğraf: AA]

Filistin Futbol Federasyonu (PFA) tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail saldırılarında 45'i kadın toplam 1007 sporcu yaşamını yitirdi.

Saldırılarda hayatını kaybeden sporculardan 565'i futbol, 317'si olimpik branşlarda mücadele ederken, Filistin İzci ve Rehberlik Birliği de 125 sporcusunu kaybetti.

Filistin'de yetişmiş sporcu kadrosunun büyük oranda yok edilmesinin yanı sıra tesisler de hasar gördü.

Spor altyapısının yerle bir edildiği Filistin'de, 265 spor tesisinden 184'ü tamamen yıkıldı. 81 tesis ise kısmen zarara uğradı.

