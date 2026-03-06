Devrim Muhafızları: İran uzun savaşa hazır, yeni silahlar yolda

Naeini, düşman kuvvetlerinin yaklaşan saldırı dalgalarında "acı verici darbeler" beklemeleri gerektiğini belirterek, İran'ın savunma kapasitesinin ve stratejik hazırlığının en üst seviyede olduğunu vurguladı.

"Yeni silahlar ve teknolojiler yolda"

Tuğgeneral Naeini, yaptığı açıklamada İran'ın elinde bulunan ancak henüz muharebe alanında sergilenmemiş yeni nesil silah sistemlerine dikkat çekti.

"İran'ın yeni girişimleri ve teknolojileri yolda" diyen Naeini, bu silahların devreye girmesiyle birlikte sahadaki dengelerin değişeceğini ifade etti.

Sözcü, mevcut askeri çatışmayı "kutsal ve meşru bir savaş" olarak nitelendirerek, İran halkının ve ordusunun vatan savunmasında geri adım atmayacağını dile getirdi.

Geçmiş tecrübeler ve artan hazırlık seviyesi

İranlı yetkili, geçtiğimiz yıl ABD ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaya kıyasla, ordunun şu anda çok daha donanımlı ve hazırlıklı olduğunu belirtti.

Naeini, geçmişteki operasyonlardan dersler çıkarıldığını ve savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesinin bu süreçte kritik rol oynadığını kaydetti. İran'ın saldırılara karşı "harekat planlarının hazır" olduğunu söyleyen Tuğgeneral, caydırıcılık mesajını yineledi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşman medyasının yürüttüğü "psikolojik savaşa" karşı uyarılarda bulunarak, gerçek sahanın propaganda resminden farklı olduğunu ve kontrolün tamamen İran ordusunda olduğunu savundu.