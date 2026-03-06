Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 06.03.2026 07:33

Devrim Muhafızları: İran uzun savaşa hazır, yeni silahlar yolda

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, İran'ın "uzun süreli bir savaşa" tamamen hazır olduğunu ve çatışmada henüz geniş ölçekte kullanılmamış gelişmiş silah teknolojilerini devreye sokacaklarını açıkladı.

Devrim Muhafızları: İran uzun savaşa hazır, yeni silahlar yolda

Naeini, düşman kuvvetlerinin yaklaşan saldırı dalgalarında "acı verici darbeler" beklemeleri gerektiğini belirterek, İran'ın savunma kapasitesinin ve stratejik hazırlığının en üst seviyede olduğunu vurguladı.

"Yeni silahlar ve teknolojiler yolda"

Tuğgeneral Naeini, yaptığı açıklamada İran'ın elinde bulunan ancak henüz muharebe alanında sergilenmemiş yeni nesil silah sistemlerine dikkat çekti.

"İran'ın yeni girişimleri ve teknolojileri yolda" diyen Naeini, bu silahların devreye girmesiyle birlikte sahadaki dengelerin değişeceğini ifade etti.

Sözcü, mevcut askeri çatışmayı "kutsal ve meşru bir savaş" olarak nitelendirerek, İran halkının ve ordusunun vatan savunmasında geri adım atmayacağını dile getirdi.

Geçmiş tecrübeler ve artan hazırlık seviyesi

İranlı yetkili, geçtiğimiz yıl ABD ve İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaya kıyasla, ordunun şu anda çok daha donanımlı ve hazırlıklı olduğunu belirtti.

Naeini, geçmişteki operasyonlardan dersler çıkarıldığını ve savunma sanayiindeki yerli üretim kapasitesinin bu süreçte kritik rol oynadığını kaydetti. İran'ın saldırılara karşı "harekat planlarının hazır" olduğunu söyleyen Tuğgeneral, caydırıcılık mesajını yineledi.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, düşman medyasının yürüttüğü "psikolojik savaşa" karşı uyarılarda bulunarak, gerçek sahanın propaganda resminden farklı olduğunu ve kontrolün tamamen İran ordusunda olduğunu savundu.

ETİKETLER
ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
İran'daki okul saldırısına ilişkin rapor: Saldırıdan Amerikan kuvvetleri sorumlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:12
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu: Mehmet Emin Resulzade
08:11
Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
08:04
Soykırımcı İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi
08:02
"Dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
07:57
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
07:56
ABD ordusu, İran'a ait bir İHA gemisinin vurulduğunu açıkladı
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ