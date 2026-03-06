İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 10 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren ve suça karışan organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Bağcılar, Kartal, Bakırköy ve Arnavutköy ilçelerinde iş yeri sahiplerini tehdit eden ve iş yerlerine yönelik kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren şüphelilerinkimlikleri tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, olaylara karıştığı anlaşılan 10 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.