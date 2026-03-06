Zeminde kayma olduğu iddiasıyla 8 katlı bina tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi 365. Sokak'ta bulunan 8 katlı Murat 1 Apartmanı sakinleri, binanın kolonlarından ses geldiği ve zeminde kayma yaşandığı iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları değerlendirmenin ardından tedbir amaçlı binada ikamet eden vatandaşları tahliye etti.

Polis ekipleri, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İlgili kurum yetkililerince başlatılan teknik incelemenin ardından binanın durumuna ilişkin nihai kararın verileceği öğrenildi.