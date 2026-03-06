Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
AA 06.03.2026 07:22

Aydın'da jandarmaya kapıyı açmayan firari hükümlü çilingir yardımıyla yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın'da jandarmaya kapıyı açmayan firari hükümlü çilingir yardımıyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, hakkında 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Ö'nün Nazilli ilçesindeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Karaçay Mahallesi 275 Sokak'taki apartman dairesine giden ekiplerin "teslim ol" çağrısına D.C.Ö. olumsuz yanıt vererek kapıyı açmadı.

Evde bulunan "pitbull" cinsi köpeğin operasyon sırasında risk oluşturma ihtimaline karşı bölgeye Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı veteriner ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, Cumhuriyet savcılığından alınan talimat doğrultusunda çilingir yardımıyla ikamete girildi.

Gözaltına alınan D.C.Ö, işlemleri yapılmak üzere Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Evde bulunan köpek ise hükümlünün bir yakınına teslim edildi.

