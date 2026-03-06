Çok Bulutlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2026 08:01

"Dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

"Dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin lira olan "abartı egzoz" bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü Y.C.B. motosikletiyle kaçmaya başladı.

Sürücü yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede Y.C.B'nin aday sürücü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, kural ihlalleri nedeniyle sürücünün belgesini daimi olarak iptal etti, 60 gün süreyle trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

ETİKETLER
Diyarbakır Trafik Cezası
Sıradaki Haber
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:12
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu: Mehmet Emin Resulzade
08:11
Katar, Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne yönelik İHA saldırısının engellendiğini açıkladı
08:04
Soykırımcı İsrail, Lübnan’ın güneyine ve doğusuna şiddetli hava saldırıları düzenledi
07:57
Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
07:56
ABD ordusu, İran'a ait bir İHA gemisinin vurulduğunu açıkladı
07:47
İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan 10 şüpheli yakalandı
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ