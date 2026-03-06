Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.03.2026 09:06

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun doğu ve kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji'den Hafta Sonu İçin Kar ve Çığ Uyarısı: Doğu’da Kar, İç Kesimlerde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, yarın doğu ve kuzeyinde yağışlı bir hava hakim olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Adana, Mersin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun tamamı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’da eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde rüzgarın güney ve kuzeyli yönlerden yer yer saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. 

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Erzurum'da 0 derece civarında seyredecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Pazar günü yağışlı sistem Doğu Anadolu'nun doğusuna doğru çekilirken, yurdun batı ve iç kesimlerinde hava parçalı az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürürken, pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 9, İstanbul'da 9, Antalya'da 21, İzmir'de 17, Erzurum'da -1 derece civarında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’daki çığ riski ve iç kesimlerdeki fırtına/sis durumuna karşı güncel uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hava Durumu Meteoroloji
