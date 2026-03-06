Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.03.2026 02:47

Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Katar’dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek

Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Katar hava sahasının kapalı olması sebebiyle Doha’dan en yakın uçuş noktası olan Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad Havalimanı’na ulaşmak isteyen vatandaşların intikallerinin büyükelçilik tarafından temin edilecek otobüslerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bunun bir tahliye olmadığı ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle seyahat etmek isteyenlere kolaylık sağlandığı aktarıldı.

Seferlerin günde iki kez, yerel saatle 11.00 ve 14.00'te olmak üzere düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, düzenlemelerin henüz tamamlanma aşamasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Vatandaşlara büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını takip etmeleri tavsiye edildi

Riyad Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuş düzenlemelerinin ve bilet işlemlerinin vatandaşlar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, Katar’dan Suudi Arabistan’a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat edecekleri gün ve saati belirterek "dohaevent.com" üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisine yer verildi.

Kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerin kalkış yeri, günü ve saati ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların seçtikleri seferin kalkış noktasına kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerektiği, teyit e-postası aldıktan sonra mazeret bildirmeden kalkış noktasına gelmeyenlerin ise bir sonraki sefer için önceliklerinin kaybedileceği belirtildi.

Başvuruların gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından başlayacağı ifade edilen açıklamada, sahadaki koşulların hızla değişebileceği vurgulanarak, vatandaşlara büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

ETİKETLER
Katar İran İsrail İsrail-İran çatışması ABD-İran gerilimi
Sıradaki Haber
Çocukların suça sürüklenmesini araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:18
Bahreyn: İran'ın saldırılarında 78 füze ve 129 İHA etkisiz hale getirdi
03:14
Kuveyt: İran’ın misilleme saldırılarında 67 asker yaralandı
03:12
İtalya Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
03:09
İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına izin vermiyor
02:24
Katil İsrail Lübnan'da 123 kişiyi öldürdü
03:03
ABD Savunma Bakanı: ABD ordusunda mühimmat eksikliği yok
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
Eriyen kar sularıyla doyan Efteni Kuş Cenneti Gölü, göç yolundaki misafirlerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
Kurtların ağzındaki yavru köpeği kürekle geri aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ