Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 03:06

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına izin vermiyor

İşgalci İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasına izin vermiyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs’teki Eski Şehir’de bulunan kutsal mekanlara ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun açıklamasında ise İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail yetkilileri Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve ibadet edenleri tahliye etmişti. Mescid-i Aksa, altı gündür kapalı tutuluyor.

İsrail, ramazanın ilk 2 cumasında da namaz için Mescid-i Aksa'ya girecek olanlara kısıtlamalar getirmiş ve yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e girişini engellemişti.

Mescid-i Aksa İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Türk büyükelçiliği Katar’dan ayrılmak isteyenler için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleyecek
