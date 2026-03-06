Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
AA 06.03.2026 02:22

Katil İsrail Lübnan'da 123 kişiyi öldürdü

Lübnan, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıkladı.

Katil İsrail Lübnan'da 123 kişiyi öldürdü
[Fotograf: Reuters]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Biriminden yapılan yazılı açıklamada, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerden yaklaşık 96 bininin, açılan 441 geçici barınma merkezine yerleştirildiği belirtilmişti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları

Katil İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
OKUMA LİSTESİ