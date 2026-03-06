Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 02:04

Tel Aviv yakınlarına düşen füze parçası yangına neden oldu

ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'ın misilleme saldırısında, Tel Aviv'de bir bölgeye isabet eden füze yangına neden oldu.

Tel Aviv yakınlarına düşen füze parçası yangına neden oldu

İran'ın misillemelerinin başlamasının ardından İsrail genelinde alarmlar devreye girerken, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı görüldü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail'in merkezindeki bir yerleşimde boş depoya düşen füze veya bir şarapnel parçasının yangına neden olduğunu belirtti.

 

Haberde, Tel Aviv'in doğusundaki Elad ve Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Shoham'da binalara isabet eden şarapnellerin de hasara neden olduğu aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemeleri sonrasında şarapnellerin isabet ettiği bölgelerde can kaybı olmadığını açıkladı.

Tel Aviv yakınlarına düşen füze parçası yangına neden oldu

İsrailli gönüllülerden oluşan tıbbi kuruluş "United Hatzalah" şarapnel parçaları nedeniyle İsrail'in merkezinde 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Öte yandan, Tel Aviv semalarında görülen ve çok parçacıklı füzeye ait olduğu düşünülen görüntüler dikkati çekti.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı haberinde, "Bu geceki saldırıda, Minab okulu kızları adına çok başlıklı füzeler kullanıldı." ifadelerine yer verdi.

İsrail İsrail-İran çatışması İran Yangın
