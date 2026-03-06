Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 03:12

Kuveyt: İran’ın misilleme saldırılarında 67 asker yaralandı

Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt: İran’ın misilleme saldırılarında 67 asker yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran ABD-İran gerilimi İsrail-İran çatışması İsrail ABD
