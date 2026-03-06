Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
Dünya
AA 06.03.2026 05:10

İran'da şiddetli patlamalar meydana geliyor

İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geliyor.

İran'da şiddetli patlamalar meydana geliyor
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İran devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.

Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran İsrail İsrail-İran çatışması Son Dakika
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu: Mehmet Emin Resulzade
