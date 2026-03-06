Hafif Yağmurlu 5.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 06.03.2026 09:02

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında İzmir ve Hatay'da inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün çekilen kura ile belirlenecek.

500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

İzmir ve Muğla'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 34 bin 309 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

29 Aralık 2025-1 Mart arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa, Uşak, Isparta, Burdur, Edirne, Denizli ve Osmaniye'de kura çekimleri tamamlandı. Böylece 75 ilde toplam 331 bin 833 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Kura çekimlerinde sona geliniyor

Bu haftanın takvimine göre Ankara'da 31 bin 73, Muğla'da 6 bin 417, İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak.

Sosyal Konut Projesi
