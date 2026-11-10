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Gündem
AA 10.11.2026 00:35

Türkiye ile Özbekistan'dan çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü.

Türkiye ile Özbekistan'dan çevrenin korunması alanında mutabakat zaptı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31 kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Sayın Aziz Abdukhakimov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından imzaladığımız Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile iklim değişikliğiyle mücadele, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarındaki ortak çalışmalarımıza güçlü bir zemin oluşturduk. Antalya'da güçlendirdiğimiz bu ortaklığın, ülkelerimiz ve ortak geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

 

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