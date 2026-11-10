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Gündem
TRT Haber 10.11.2026 00:21

İletişim Başkanı Duran: Türkiye küresel iklim diplomasisinin merkezinde yer alıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek" dedi.

İletişim Başkanı Duran: Türkiye küresel iklim diplomasisinin merkezinde yer alıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve TRT`nin ev sahibi yayıncı kuruluşu olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, Türkiye'nin, COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yaparak küresel iklim diplomasisinin merkezinde yer aldığını vurguladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını birlikte ele alan yaklaşımıyla küresel iklim politikalarının şekillenmesine katkı sunmaya devam edecek. İklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillerin yaşam hakkının, doğal kaynakların ve ortak geleceğimizin güvence altına alınması meselesidir. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da ortaya konulacak ortak iradenin, iklim adaletini güçlendiren, dayanışmayı büyüten ve kalıcı çözümlere kapı aralayan sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

 

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Burhanettin Duran COP31 İletişim Başkanlığı
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