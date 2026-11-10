Türkiye 2040'a kadar rüzgar enerjisi kapasitesini 4 katına çıkarmayı hedefliyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen ve TRT`nin ev sahibi yayıncı kuruluşu olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) iş birliğinde "TÜREB-GWEC COP31 Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla 15 gigavatı aşan rüzgar enerjisi kurulu gücüne ulaştığını ve elektrik üretiminin yüzde 12'den fazlasının rüzgardan karşılandığını söyledi.

Geçen yıl küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde 165 gigavat yeni kapasitenin devreye alındığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Rüzgar enerjisi küresel enerji arzında giderek daha merkezi bir konuma geldi. Türkiye'nin enerji politikaları arz güvenliği, karbonsuzlaşma ve dışa bağımlılığın azaltılması olmak üzere üç temel hedef üzerine kuruldu. Türkiye, 'Milli Enerji 2040' planı kapsamında rüzgar enerjisi kurulu gücünü 4 katına çıkarmayı hedefliyor. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim hedeflerine ulaşılmasında kritik rol oynuyor."

Demircan, rüzgar enerjisinin "Milli Enerji 2040" planının merkezinde bulunduğuna dikkati çekti.

Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik çalışmalar kapsamında 10'dan fazla potansiyel bölgenin değerlendirildiğini ifade eden Demircan, ilk aşamada 4 bölgenin belirlendiğini ve teknik çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Demircan, "Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesi 2027'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 1 gigavat kapasiteyle gerçekleştirilecek. 2040'a kadar toplam 6 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Mevcut rüzgar enerjisi santrallerinin kapasite artışına imkan sağlayacak mevzuat çalışmaları da sürdürülüyor." diye konuştu.

Enerji en fazla yatırım alan ilk beş sektör arasında

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da Türkiye'nin 2003'ten bu yana yaklaşık 300 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini, enerjinin en fazla yatırım alan ilk beş sektör arasında yer aldığını söyledi.

Dağlıoğlu, enerji yatırımlarında elektrik üretiminin yanı sıra ekipman imalatının da büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin enerjide yeni yol haritası, uluslararası yatırımcılar ve finans kuruluşları için güçlü, öngörülebilir bir yatırım ortamı sunuyor. Üretim yatırımlarının yanı sıra finansman kuruluşları da bu süreçte önemli rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

COP31'in farklı paydaşları bir araya getirerek uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşımı için önemli fırsatlar sunacağını aktaran Dağlıoğlu, temiz enerjinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu dile getirdi.