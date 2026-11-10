Bakanlar ve siyasilerden 10 Kasım mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli iradenin karargahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan Milli Mücadele'nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yad ediyoruz. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Millî iradenin karargâhı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yolunu açan Millî Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yâd ediyoruz. Bu vesileyle, vatan uğruna canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 10, 2026

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 88’inci yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz hatırasını, fikirlerini daima yaşatacak, bıraktığı mirası aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. https://t.co/UkRXvhaHJ5 — Murat KURUM (@murat_kurum) November 10, 2026

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Bakan Ersoy, paylaşımında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Atatürk’ün kültüre ve sanata verdiği önem doğrultusunda, kültürel mirasımızı korumak, ortak hafızamızı gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi yeni eserlerle zenginleştirmek için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurgularken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum."

Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Atatürk’ün kültüre ve sanata verdiği önem doğrultusunda, kültürel mirasımızı korumak, ortak hafızamızı gelecek nesillere aktarmak ve ülkemizi yeni eserlerle zenginleştirmek için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurgularken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 10, 2026

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci seneidevriyesinde minnet ve rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.