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Dünya
AA 10.11.2026 07:02

Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek

İsrail yönetimi, Megiddo Hapishanesi'nde Mart 2025'te yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren 17 yaşındaki Filistinli çocuk Velid Ahmed'in cenazesini, aradan geçen 1,5 yılın ardından ailesine teslim etmeyi kabul etti.

Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Tel Aviv yönetimi, Yüksek Mahkeme'de görülen duruşmanın ardından Ahmed'in cenazesinin defnedilmek üzere ailesine verileceğini bildirdi.

Yürütülen soruşturmada "aç bırakıldığı" resmi kayıtlarla tespit edilen Filistinli çocuğun cenazesi, hukuki tahkikat tamamlanmış olmasına rağmen 1,5 yıldan uzun süredir İsrail makamları tarafından alıkonuluyordu.

Katil İsrail tarafı, bu süreçte cenazenin iadesi için sunulan resmi dilekçelere olumsuz yanıt vermişti. Verilen ret yanıtında, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirler gerekçe gösterilerek cenazelerin alıkonulması politikasına atıfta bulunulmuş, son İsrailli esirin bu yılın ocak ayında iade edilmesine rağmen "ilgili politika hakkındaki görüşmelerin sürdüğü ve nihai bir karara varılmadığı" iddia edilmişti.

Yüksek Mahkeme'deki duruşmada ise geri adım atan İsrail makamları, 17 yaşında yetersiz beslenme nedeniyle cezaevinde yaşamını yitiren Ahmed'in cenazesinin teslim edileceğini açıkladı.

Tutuklanmadan önce hiçbir sağlık sorunu yoktu

Hayatını kaybeden çocuğun babası Halid Ahmed, cezaevinde yaşamını yitirmeden 6 ay önce gözaltına alınıp tutuklanan oğlunun cenazesinin alıkonulmasının büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Baba Ahmed, tıpkı ölümcül ihmale ilişkin soruşturmanın kapatılması gibi cenazenin verilmemesinin de hukuksuz olduğunu belirterek, oğlunun tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını ifade etti.

Yapılan otopside Filistinli çocuğun şiddetli yetersiz beslenme yaşadığı, vücuduna yayılan enfeksiyonun çoklu organ yetmezliğine yol açtığı saptanmış, ancak ölüm nedeni resmi raporda kesin olarak açıklanmamıştı.

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