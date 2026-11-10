Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere, Kapadokya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için güne özel uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.