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Türkiye
AA 10.11.2026 08:23

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesinde, bazı sıcak hava balonlarının sepetlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Bir firmaya ait kalp figürlü sıcak hava balonu da özel uçuş için hazırlandı.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzüldü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, gazetecilere, Kapadokya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için güne özel uçuş etkinliği düzenlediklerini belirtti.

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Nevşehir Kapadokya 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
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