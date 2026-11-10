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Dünya
AA 10.11.2026 06:48

Papa'dan Arjantin'de yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkisi konusunda uyarı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Arjantin ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada yapay zeka ve otomasyonun çalışma hayatına etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu.

Papa'dan Arjantin'de yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkisi konusunda uyarı

Papa 14. Leo, Arjantin ziyaretinin ikinci gününde başkent Buenos Aires'teki Arjantin Katolik Üniversitesinde (UCA) iş dünyasına, sendikalara ve sosyal hareket temsilcilerine hitap etti.

Yapay zekanın ve otomasyonun istihdam üzerindeki etkilerine değinen Papa, "Kuralsız yapay zeka ve otomasyonun yarattığı sorunlar pek çok iş alanını riske atabilir ve insanın adil gelişimi için gerçek bir tehdide dönüşebilir." ifadesini kullandı.

Papa, devletin ve piyasanın adil fırsat dağıtımındaki etik sorumluluğuna işaret ederek, "Herkes için iş imkanına erişim, kamu politikalarının ve ekonomik süreçlerin öncelikli hedefi olmayı sürdürmelidir. Bu hedef, bir kalkınma modelinin insani kalitesini değerlendirmek için temel yargı kriteridir." diye konuştu.

Papa 14. Leo, toplumsal hareketlerin önemine değinerek selefi Papa Franciscus'un sosyal adalet anlayışını gündeme getirdi ve "toprak, barınma ve iş" taleplerinin sosyal adalet için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Arjantin'i 39 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk papa olan 14. Leo, Cordoba kenti ve önemli dini merkezlerden Lujan'da ayinlere ve halk buluşmalarına katıldıktan sonra son durağı Peru'ya geçecek.

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