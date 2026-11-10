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Dünya
AA 10.11.2026 06:43

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın güneyi ile Riyad'a fırlatılan balistik füzeler engellendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ülkenin güneyi ile başkent Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin imha edildiğini bildirdi.

Arap Koalisyonu: Suudi Arabistan'ın güneyi ile Riyad'a fırlatılan balistik füzeler engellendi

Sözcü Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyi ile Riyad'ı hedef aldığını ifade etti.

Maliki, bölgeye fırlatılan balistik füzenin engellenerek imha edildiğini belirtti.

Maliki, Riyad'a bir balistik ve bir seyir füzesi fırlatıldığını ve bunların da imha edildiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, Riyad, Hamis Muşayt ve Abha kentlerinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini, daha sonra tehlikenin geçtiğini duyurmuştu.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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