Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.11.2026 06:13

Nvidia ve CEO'su Huang'a yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı

ABD'li çip üreticisi Nvidia ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı.

Nvidia ve CEO'su Huang'a yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla dava açıldı
[Fotograf: Reuters]

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang'ın 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun ilgili hükümlerini ihlal ederek yatırımcıları yanılttığı öne sürüldü.

Dilekçede, Nvidia'nın çiplerinin Çin'e yönlendirildiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı yönündeki açıklamaları ile Jensen Huang'ın Megaspeed ile iş ilişkilerinin "normal" olduğuna ilişkin ifadelerinin yanıltıcı olduğu savunuldu. Söz konusu açıklamaların, Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığından şüphelenilen Alice Huang ile ilişkisini açıklamaması nedeniyle gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Davacı taraf, Nvidia ve Huang'ın söz konusu açıklamalarla şirketin itibarını ve gelecekteki ticari beklentilerini tehdit edebilecek ulusal güvenlik endişelerine yol açan bilgileri açıklamadığını savunarak yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini talep etti.

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı kadın ajan çıktı, şirket soruşturma başlattı
Nvidia CEO'sunun ilişki yaşadığı kadın ajan çıktı, şirket soruşturma başlattı

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin Yönetim Kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri 9 Kasım'da yüzde 4,27 değer kaybederek günü 178,67 dolardan tamamlamıştı.

ETİKETLER
ABD ABD-Çin İlişkileri Çin
Sıradaki Haber
Al Jazeera: İsrail askerleri sivil kıyafet giyerek Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
İtalya: Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara güçlü bir mesaj göndermek için birleşmeliyiz
07:50
Eşine işe gittiğini söyleyip Tayland’da başka bir kadınla evlendi
07:11
İstanbul'da huzur uygulamasında 445 şüpheliye gözaltı
07:08
Hamas: 'Barış Kurulu' Gazze'deki felaket gerçekliğini çarpıtıyor ve İsrail’in sorumluluğu görmezden geliyor
07:03
Katil İsrail, hapishanede açlıktan ölen Filistinli çocuğun cenazesini 1,5 yıl sonra ailesine verecek
07:01
Kanada ABD'ye yönelik tarifelerindeki muafiyetleri genişletti
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
Türkiye-Mısır Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı "Seçkin Gözlemci Günü" yapıldı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ