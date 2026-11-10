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Dünya
AA 10.11.2026 05:45

Suudi Arabistan'da 3 kentte erken uyarı sistemi devreye alındı

Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Abha ve Hamis Muşayt kentlerinde olası tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye alındı.

Suudi Arabistan'da 3 kentte erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Riyad, Abha ve Hamis Muşayt'ta olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamayla, uyarı gönderilen kentlerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Açıklamada, halktan güvenlikleri için resmi makamların talimatlarına uymaları ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınmaları istendi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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