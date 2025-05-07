TRT Akademi’den geleceğin dijital tasarımcıları için yol haritası

Dijital dünyada kullanıcı deneyimi artık zorunluluk haline geldi.

Geleceğin dijital mimarları için altın değerinde olan eğitim 44 saat sürecek.

UI/UX tasarım alanında öne çıkan konular olan kullanıcı deneyimi, arayüz estetiği, protipleme ve kullanıcı testi gibi konular alanında uzman isim Burak Tahtacı tarafından aktarılıyor.

Uygulama sınavı ile sona erecek olan eğitim 29 Mayıs’ta tamamlanacak.

Eğitimi ve sınavları başarıyla geçen katılımcılar, TRT onaylı başarı belgesi almaya hak kazanacak.

Kullanıcı deneyimini tasarlayanlar TRT’de yetişiyor

Titizlikle hazırlanan eğitim sayesinde kullanıcı merkezli tasarımın önemi daha net anlaşılacak.

Sanal sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitim, kullanıcı araştırması ve tekniklerini öğretiyor.

Dinamik bir alan olan UI/UX tasarımında trendleri takip etmek ve prensiplerin uygulanmasına hâkim olmak oldukça önemli.

Eğitim programı ayrıca wireframe ve prototipleme becerilerinin geliştirilmesini de kolaylaştırıyor.

UI/UX tasarım döngüsünün uygulanması, kullanıcı testlerinin ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi de Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım eğitimi ile katılımcılara aktarılacak.

Eğitim sonunda katılımcılar yalnızca tasarım yapmayı öğrenmeyecek aynı zamanda analiz etmeyi ve insan merkezli tasarımlar üretmeyi de deneyimleyecek.

TRT Akademi ile UI/UX dünyasına yolculuk

Eğitimin hedef kitlesinde UI/UX tasarıma yeni başlayanlar, ürün yöneticileri, analistler, üniversitelerin güzel sanatlar ve meslek liselerinin tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler bulunuyor.

Katılımcıların eğitime daha aktif katılımı için temel tasarım araçlarını kullanabilmeleri önemli.

Katılımcıların Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator kurulu bilgisayarlarla eğitime erişim sağlamaları beklenmektedir.

Eğitim saatleri ise katılımı kolaylaştırmak amacıyla 19.00-22.00 olarak düzenlendi.

Hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılan bu eğitim programını kaçıranlar, eğitim duyuruları için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

TRT Akademi ayrıcalığı ile sanal sınıf eğitimleri

Akademi’nin yüz yüze ve video eğitimlerinin yanı sıra hazırlanan sanal sınıf eğitimleri esneklik isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Fiziksel bir sınıf ortamında gerçekleşmeyen eğitimler için tek gerekli olan internet bağlantısı.

Sadece bir tıkla TRT Akademi’nin bilgiye açılan kapılarını aralamak mümkün.

Yoğun ve keyifli geçen bu eğitimlerin kayıtlarına da 46 gün erişilebiliyor.