Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
TRT Akademi
TRT Haber 07.05.2025 21:08

TRT Akademi’den geleceğin dijital tasarımcıları için yol haritası

TRT Akademi’nin bu farkındalıkla hazırladığı vizyoner bir eğitim programı olan Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım sanal sınıf eğitimi, 21 Nisan tarihinde başladı. UI/UX Tasarım Yöneticisi Burak Tahtacı’nın rehberlik ettiği eğitim, dijital tasarım dünyasında öne çıkmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

TRT Akademi’den geleceğin dijital tasarımcıları için yol haritası

Dijital dünyada kullanıcı deneyimi artık zorunluluk haline geldi. 

Geleceğin dijital mimarları için altın değerinde olan eğitim 44 saat sürecek.

UI/UX tasarım alanında öne çıkan konular olan kullanıcı deneyimi, arayüz estetiği, protipleme ve kullanıcı testi gibi konular alanında uzman isim Burak Tahtacı tarafından aktarılıyor.

Uygulama sınavı ile sona erecek olan eğitim 29 Mayıs’ta tamamlanacak.

Eğitimi ve sınavları başarıyla geçen katılımcılar, TRT onaylı başarı belgesi almaya hak kazanacak.

Kullanıcı deneyimini tasarlayanlar TRT’de yetişiyor

Titizlikle hazırlanan eğitim sayesinde kullanıcı merkezli tasarımın önemi daha net anlaşılacak.

Sanal sınıf ortamında gerçekleştirilen eğitim, kullanıcı araştırması ve tekniklerini öğretiyor.

Dinamik bir alan olan UI/UX tasarımında trendleri takip etmek ve prensiplerin uygulanmasına hâkim olmak oldukça önemli.

Eğitim programı ayrıca wireframe ve prototipleme becerilerinin geliştirilmesini de kolaylaştırıyor.

UI/UX tasarım döngüsünün uygulanması, kullanıcı testlerinin ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi de Kullanıcı Odaklı UI/UX Tasarım eğitimi ile katılımcılara aktarılacak.

Eğitim sonunda katılımcılar yalnızca tasarım yapmayı öğrenmeyecek aynı zamanda analiz etmeyi ve insan merkezli tasarımlar üretmeyi de deneyimleyecek.

TRT Akademi ile UI/UX dünyasına yolculuk

Eğitimin hedef kitlesinde UI/UX tasarıma yeni başlayanlar, ürün yöneticileri, analistler, üniversitelerin güzel sanatlar ve meslek liselerinin tasarım bölümlerinde okuyan öğrenciler bulunuyor.

Katılımcıların eğitime daha aktif katılımı için temel tasarım araçlarını kullanabilmeleri önemli.

Katılımcıların Figma, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator kurulu bilgisayarlarla eğitime erişim sağlamaları beklenmektedir.

Eğitim saatleri ise katılımı kolaylaştırmak amacıyla 19.00-22.00 olarak düzenlendi.

Hem teorik hem de pratik bilgilerle donatılan bu eğitim programını kaçıranlar, eğitim duyuruları için trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.

TRT Akademi ayrıcalığı ile sanal sınıf eğitimleri

Akademi’nin yüz yüze ve video eğitimlerinin yanı sıra hazırlanan sanal sınıf eğitimleri esneklik isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

Fiziksel bir sınıf ortamında gerçekleşmeyen eğitimler için tek gerekli olan internet bağlantısı.

Sadece bir tıkla TRT Akademi’nin bilgiye açılan kapılarını aralamak mümkün.

Yoğun ve keyifli geçen bu eğitimlerin kayıtlarına da 46 gün erişilebiliyor.

ETİKETLER
TRT Akademi
Sıradaki Haber
TRT Akademi ile kurgu dünyasına yolculuk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:38
Rusya: Ateşkesin önündeki tek engel Kiev’dir
22:27
Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 şüpheli daha tutuklandı
21:46
İsrail sınır polisi, Suriye sınırını ihlal ettiğini kabul etti
21:43
Trump'tan Gazze konusunda "24 saat içinde" açıklama yapacakları mesajı
21:41
Kenya'da 5 bin karıncayla yakalanan iki Belçika vatandaşına para cezası verildi
21:35
Pakistan Savunma Bakanı: Topyekün savaştan kaçınmaya çalışıyoruz
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
Miniklere uygulamalı trafik eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
Kassam Tugayları: Refah'ta İsrail askerlerini hedef aldık, ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ