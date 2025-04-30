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TRT Akademi
TRT Haber 30.04.2025 07:36

TRT Akademi dijital medya eğitimlerine öncülük ediyor

TRT, yarım asrı aşan yayımcılık tecrübesini dünya gazetecileriyle buluşturduğu eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Bu kez hedefte Güneydoğu Asya ülkeleri vardı. TİKA iş birliğinde gerçekleştirilen “ASEAN Ülkelerine Yönelik Sosyal Medya ve Dijital Gazetecilik Eğitim Programı”, 14-18 Nisan 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

TRT Akademi dijital medya eğitimlerine öncülük ediyor

Endonezya’dan Kamboçya’ya, Filipinler’den Myanmar’a uzanan 9 farklı ülkeden 10 medya temsilcisi TRT Genel Müdürlüğünde bir araya geldi.

Birkan Koç, Sercan Şekerci, Makbule Oğuz, Beyza Gül Dönmez, Sümeyya Olcay Yaman rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar dijital dünyada yayımcılığın sırlarını öğrendiler.

TRT Akademi’den yoğun bir eğitim orogramı

Eğitim programında; sosyal medya haberciliği, mobil gazetecilik, dijital medyada içerik editörlüğü, içerik pazarlama, dijital medyada analiz ve raporlama, arama motoru optimizasyonu ve gazeteciler için pratik öneriler aktarıldı.

Gelişen dünyaya ayak uydurmak amacıyla düzenlenen eğitim, sadece teorik bilgilerin anlatımı ile sınırlı değildi.

Eğitim boyunca anlatılanlar, uygulamalarla pekiştirildi. Programı tamamlayan basın mensuplarına, katılım belgesi verildi.

Katılımcılar eğitimlerden sonra TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ve TRT Haber Stüdyoları’nı da ziyaret ettiler.

TRT tecrübesini dünya ile paylaşıyor

TRT bugüne dek tam 150 eğitim programında, 3.404 yabancı medya profesyoneli ile bir araya geldi.

2024-2025 döneminde çevrim içi ve yüz yüze yapılan 16 eğitimle 430 yabancı medya çalışanı daha bu eğitim serüveninde yer aldı.

Bu eğitimlerde ASEAN ülkelerinden gelen 105 katılımcı ise TRT’nin global yayımcılık vizyonuna doğrudan tanıklık etti.

TRT, tam 119 ülke ve 3 özerk bölgeye ulaşarak, dünyada hakkaniyetli yayımcılık bilincini yaymayı ve medya dünyasında yeni iş birliği fırsatları yaratmayı hedefliyor.

TRT Akademi eğitimleri hız kesmiyor

Yabancı ülke basın mensuplarına verdiği eğitimler ile öne çıkan TRT Akademi, kişilere ve kurumlara yönelik eğitim programlarını da sürdürüyor.

Yüz yüze, çevrim içi ve sanal sınıf eğitimlerinin yanı sıra podcast içerikleri ve eğitim setleri sayesinde tecrübe paylaşımını kolaylaştırıyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, TRT onaylı sertifika veya başarı belgeleriyle yetkinliklerini taçlandırıyor.

Bunların yanı sıra düzenli olarak yayımlanan blog içerikleri ile farklı bir bakış açısı kazanmak da mümkün.

TRT Akademi ailesinin bir parçası olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir

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