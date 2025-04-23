Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanı olmaya hazır mısınız?

Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla SEO hizmeti, şirketler için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Erişilebilirliğini artırmak, hedef kitlesinin taleplerini daha iyi kavramak ve o doğrultuda bir hizmet veya ürün sunmak isteyen şirketler SEO’yu kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamak üzere önemli bir aşamayı da gerçekleştirebilir.

SEO ile web sitelerine ziyaretçi çeken yapılar, bu ziyaretçileri de müşteri potansiyeline çevirme noktasında ciddi bir avantajı hanesine yazıyor.

SEO alt kavramları nelerdir?

TRT’de SEO Uzmanı olan Yusuf Şahin’in, 25 saat olarak planladığı sanal sınıf eğitimi 28 Nisan tarihinde başlayacak.

Eğitimde arama motoru optimizasyonu hakkında genel bilgiler verilecek.

Anahtar kelime çalışmasının nasıl yapılması gerektiği anlatılacak.

Başlık hiyerarşisi (heading) konusunda bilgiler aktarılacak.

Meta title ve meta description konuları, alıştırmalarla pekiştirilecek.

Site içi mimari, görsel optimizasyon gibi konular detaylıca anlatılıp eğitim sonunda ise teorik ve uygulama sınavı düzenlenecek.

Kariyer hedefinize SEO uzmanlığını ekleyin

Arama motoru optimizasyonu alanında kariyer hedefi olan veya kendi işletmesinin arama motorlarında ön plana çıkma yüzdesini artırmak isteyen kişiler için uygun olan SEO eğitimi, TRT Akademi sayesinde ihtiyaç duyanlara ulaşıyor.

Profesyonel TRT kadrosu tarafından sunulan, alana dair tüm kavramların işleneceği program sonunda, arama motoru optimizasyonu alanında uzmanlaşmak ulaşılabilir bir hedef haline gelecek.

TRT Akademi eğitiminde katılımcıları neler bekliyor?

TRT Akademi’de SEO eğitimi ve fazlasını keşfetmek bir tık uzakta. TRT Akademi web sitesine www.trtakademi.com adresinden ulaşılabilir. Eğitime katılmak isteyenler, sanal sınıf eğitimi olarak hazırlanan SEO eğitimine kayıt oluşturabilir.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, başarı belgesini TRT güvencesiyle almaya hak kazanacaklar.