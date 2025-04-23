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TRT Akademi
TRT Haber 23.04.2025 11:02

Grafik tasarımı eğitimiyle yayıncılığa renk katın

Televizyon ekranlarında hızla akan görüntülerin ve etkileyici grafiklerin büyülü dünyasına TRT Akademi ile adım atmak için geri sayım başladı.TRT Akademi,sektörün perde arkasındaki yaratıcı kahramanları yetiştirmek için Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı eğitimini hazırladı. 28 Nisan’daki eğitim, görselliğin gücünü keşfetmek isteyenleri bekliyor.

Grafik tasarımı eğitimiyle yayıncılığa renk katın

Görsel Tasarımcı Zeynep Konukman rehberliğinde hazırlanan eğitim sayesinde televizyon yayınlarında kullanılan hareketli ve hareketsiz grafiklerin inceliklerini öğrenmek artık bir adım uzakta.

Programlardan bültenlere kadar geniş bir alanda kullanılan ekran grafiklerinin yapım süreçleri bu eğitimde ele alınacak.

Eğitim sonunda katılımcılar; ekran dili, kanal kimliği ve yayın estetiği gibi alanlarda daha donanımlı kişiler haline gelebilecekler.

Ekranın ruhunu TRT Akademi ile tasarlayın

İçeriklerin sunumu, izlenme alışkanlıklarının belirlenmesinde önemli bir yere sahip.
Bu durumdan hareketle hazırlanan Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı eğitimi 16 bölümden oluşuyor.

63 saat sürecek olan eğitim programı, yoğun olduğu kadar keyifli bir içeriğe sahip.
Eğitim, kanal kimliğinin anlatımı ile başlayacak.

Daha sonra canlı yayın grafik konusu ele alınacak. Kanal logosu tasarımı da eğitimin önemli konularından biri. Bunların yanı sıra KJ, pencere, tablo grafikleri, akan yazı, program tanıtım grafikleri, stüdyo video wall tasarımları gibi birçok önemli konu derinlemesine incelenecek.

Ekran grafikleri ile yayıncılık renkleniyor

Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı eğitimi; grafik tasarımcılar, hareketli grafik alanında uzmanlaşmak isteyenler, öğrenciler ve ekran tasarımına ilgi duyan herkese hitap ediyor.
Yaratıcı ruhunu ekrana yansıtmak isteyenlerin Adobe After Effects, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator yüklü bilgisayarlar ile eğitime katılmaları gerekiyor.

Eğitim sonunda katılımcıları teorik sınav ve uygulama sınavı bekliyor.

Sınavı başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacaklar ve yetkinliklerini belgelendirebilecekler.

TRT Akademi’de eğitim fırsatı devam ediyor

Televizyonda Ekran Grafiği Tasarımı eğitimi, sanal sınıf eğitimleri arasında yer alıyor.
Bu sayede katılımcılar, uzaktan eğitim kolaylığını yaşayabilecek ve bulundukları yerden eğitime katılabilecekler.

Yıllara dayanan TRT deneyiminin aktarıldığı Akademi eğitimlerine katılmak isteyenler, TRT Akademi sosyal medya hesaplarını takip edebilir ve trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilirler. 

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