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TRT Akademi
TRT Akademi 14.04.2025 16:20

Yeni nesil gazetecilere yönelik muhabirlik eğitimi başlıyor

TRT Akademi’nin geleceğin medya profesyonellerini yetiştirmek amacı ile tasarladığı Temel Muhabirlik eğitimi 21 Nisan’da Ankara’da başlıyor. Bu kapsamlı muhabirlik eğitimi, katılımcılara sadece teorik değil, aynı zamanda pratik bilgi ve beceriler kazandırarak onlara medya dünyasında sağlam bir yer edinme fırsatı sunuyor.

Yeni nesil gazetecilere yönelik muhabirlik eğitimi başlıyor

TRT medya alanındaki birikimlerini TRT Akademi aracılığı ile paylaşmaya devam ediyor.
Nilgün Balkaç, Haluk Koç, Süleyman Çil, Cahit Beyaztaş ve Emre Yüncü rehberliğinde hazırlanan Temel Muhabirlik eğitimi 58 saat sürecek.

Bu yoğun ve sürükleyici eğitim serüveni sonunda katılımcılar, muhabirliğe dair temel beceriler kazanacak.

Haber yazım tekniklerinden röportaj yapma yöntemlerine, canlı yayın yönetiminden haber yazmaya kadar pek çok konu derinlemesine incelenecek.

TRT Akademi ile Kariyerinize Yön Verin

TRT profesyonellerinin yer aldığı eğitimde haber kavramları ve yazım teknikleri gibi konular ele alınacak.

Katılımcılar, bir haberin fikirden ekrana yansıyan tüm sürecine hâkim olabilecek.

Habere ulaşma yolları yani haber kaynaklarının neler olduğu paylaşıldıktan sonra haber tasarım sürecine geçilecek.

Ardından haberin üretimi başlayacak.

Röportaj nasıl yapılır, haber metni nasıl yazılır gibi önemli konular uygulamalı olarak anlatılacak.
Katılımcılar kamera karşısına geçecek ve anons çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenecek.

Tüm materyali topladıktan sonra haberin yazımına geçilecek ve kontrol aşamasından sonra kurgu ile süreç tamamlanacak.

Böylelikle katılımcılar, belirlenen haber konusu çerçevesinde haber yazıp, bir kameraman ile anons ve röportaj çekip, haberi seslendirdikten sonra kurgu yapımına katılabilecek.

Muhabirliğin en heyecanlı anlarından olan canlı yayın işin uzmanları tarafından anlatılacak.

Alan muhabirliği de eğitim konularından biri.

Bu bölümde Cumhurbaşkanlığı, dış haberler, spor gibi alanlarda muhabirliğin gereklerinin ne olduğunu öğrenme imkânı bulan katılımcılar, bu doğrultuda kariyerlerine yön verebilecekler.

TRT Akademi’den Sertifikalı Eğitim

Temel Muhabirlik eğitimine katılmak için bir ön şart gerekmiyor.

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınava giren ve başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alabilecek.

TRT Akademi’nin 12 farklı kategoride hazırlanan eğitimlerinden haberdar olmak ve Akademi dünyasına adım atmak isteyenler trtakademi.com/tr adresini ziyaret edebilir.

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