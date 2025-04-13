TRT Akademi ile haberin mutfağına adım at

Editörler, medyanın arka planında ustalıkla işlenen haberleri hazırlayan kişilerdendir. Haberin doğru, akıcı ve etkileyici olmasını sağlarlar.

TRT Haber’in deneyimli isimleri Ali Doğan ve Özlem Öztürk’ün rehberliğinde hazırlanan Editörlük eğitimi ile katılımcılar profesyonelliğe bir adım daha yaklaşacaklar.

26 saat süren eğitim programında haber metinleri en ince ayrıntısına kadar inceleniyor, yayın editörlüğüne dair önemli konular aktarılıyor.

Editörlük Eğitiminde Katılımcıları Neler Bekliyor?

Editörlük eğitimi, sanal sınıf olarak tasarlandı. Çevrim içi olarak sürdürülen eğitimde katılımcılar, televizyon haberciliğinin inceliklerini öğreniyor.

Haber metinlerinin titizlikle denetlenmesinden, yayın akışının kusursuz şekilde düzenlenmesine kadar birçok kritik yetkinlik kazandırılıyor.

Haberin dili, yazım kuralları, etik ilkeler ve görsel unsurların etkili kullanımı gibi başlıklar sektörün deneyimli isimleri tarafından detaylı şekilde ele alınıyor.

Teorik bilgilerin uygulamalarla harmanlandığı eğitimde katılımcılar, haber bülteni hazırlamanın inceliklerinin yanı sıra son dakika gelişmelerinde nasıl aksiyon almaları gerektiğini de öğreniyorlar.

Çünkü gelişen teknoloji çağında hızlı bilgi kadar doğru bilgi de önemlidir.

Stüdyo dışı yayınlardan konuk koordinasyonuna, grafik ve harita kullanımından olağanüstü yayın akışlarının yönetimine kadar pek çok kritik detay bu eğitimde…

Eğitim sonunda katılımcılar teorik ve uygulama sınavlarına girecekler.

Tüm süreci başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı başarı belgesinin sahibi olacak.

Eğitime katılmanın herhangi bir ön koşulu bulunmamaktadır.

TRT Akademi ile Medya Dünyasında Yer Edinin

TRT Akademi’nin 12 kategoride hazırladığı eğitimler ile sektörde öne çıkmak mümkün.

Yüz yüze, video ve sanal sınıf olarak tasarlanan eğitimler sayesinde katılımcılar kendine uygun bir eğitim yöntemi seçebiliyor.

TRT Akademi’nin eğitim dünyasında yer almak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com/tr adresini ziyaret edebilir ve kayıt oluşturabilir.