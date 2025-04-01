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TRT Akademi
TRT Akademi 01.04.2025 14:46

TRT Akademi’den dijital medyada A’dan Z’ye video eğitimi

Dijital medyada içerik üretmek artık birçok kişi için ulaşılabilir bir alternatif. Peki geleneksel medyaya oranla daha hızlı ve interaktif kullanım vadeden dijital medyada video kurgu eğitimi katılımcılara hangi avantajları sağlar? TRT’de Dijital Medyada A’dan Z’ye Video eğitimi ile edinilen pratik bilgiler, eğitime katılanları öne geçirecek.

TRT’nin alanında uzman ismi Naz İrem Balcı’nın verdiği eğitim, dijital medyada video konusunda yetkinliğini artırmak isteyenler için fırsat sunuyor.

Kurgucu Naz İrem Balcı’nın online eğitimi ile katılımcılar, video üretiminde merak ettiklerini öğrenme şansı yakalayacak.

Video edit nasıl yapılır öğrenecek, edit yapmak ile ilgili detayları pratik uygulamalar üzerinden kavrayacaklar.

6 Bölümden oluşan eğitim sonunda yeterli görülen katılımcılar başarı belgesi alma hakkına sahip olacak.

Dijital Medya Video Üretiminde Katılımcıları Neler Bekliyor?

Dijital medya hesapları, takipçilerine video paylaşımları aracılığıyla ulaşıyor.

Bu eğitim katılımcılara dijital medyada video içerik kullanımının önemi ve dikkat edilmesi gereken hususları öğretmeyi amaçlıyor.

Video içerik metni hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.

Video içerik üretirken kullanılan materyaller ve bu materyal seçimlerinde nelere dikkat edilmeli gibi konulara değiniliyor.

Kullanılan aplikasyon seçimleri neye göre yapılır veya dijital medyada paylaşım dilinin önemi hususları incelenen başlıklar arasında.

Video içerik montajı nasıl yapılır uygulamalı şekilde işleniyor.

Eğitime katılanlar TRT tecrübesinden öğrenecekleri ile video hazırlamanın püf noktalarını a’dan z’ye kavrayacak ve sosyal medya hesaplarında video üretmeye başlayabilecek.

TRT Akademi Fırsatlarını Kaçırmayın

TRT Akademi’de yüz yüze ve online eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Eğitim içerikleri, eklenen yeni başlıklarla genişletilerek öğrenci veya çalışan birçok kişiye ulaşıyor. Eğitimler sayesinde farklı konu başlıklarıyla farklı ihtiyaçlara da cevap veriliyor. TRT’nin uzman kadrosundan alınan eğitimler, katılımcıları kariyer yolculuğunda öne geçirecek pek çok imkânı beraberinde getirecek.

Dijital medya, sosyal medya, video içerik üretimi gibi konularda çok sayıda eğitime TRT Akademi web sitesi üzerinden erişmek mümkün.

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