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TRT Akademi
TRT Akademi 01.04.2025 13:32

Öncesi ve sonrasıyla TRT’den spor yayıncılığı eğitimi

TRT, profesyonel kişilerden ve köklü bir yayıncılık anlayışından faydalanmak isteyenlere göre bir eğitim imkânı sunuyor. Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Spor Yayıncılığı eğitimi TRT Akademi’de online olarak katılıma açık. Spor spikeri olmak için ne yapmalıyım diye düşünenler, kafasındaki sorulara bu eğitimle cevap buluyor.

Spor yayıncılığının tüm aşamalarını Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Spor Yayıncılığı eğitimi ile deneyimlemek mümkün. Profesyonel ve amatör spor branşlarının yayın tekniklerinin detayları eğitimde anlatılıyor. Video eğitimleri izleyenler, yayın standartlarına dair bilinmeyen hususlara hâkim olabilecek. Yayın öncesi, yayın sırası ve sonrasında neler olduğu konusunda bilgi sahibi olacaklar. Medya ve iletişim alanındaki özel şirketler, öğrenci veya yeni mezunlara yönelik eğitim, TRT’nin uzman isimleri aracılığıyla ilgilisiyle buluşuyor.

TRT Spor Profesyonellerinden Spikerlik Eğitimi

TRT Spor kanallarında yönetmenlik yapan Baha Şahin ve Mehmet Ali Polat’ın yürüttüğü online eğitim 8 bölümden oluşuyor. Eğitimde profesyonel ve amatör futbol, voleybol, basketbol branşlarında yayın öncesi hazırlık aşamaları anlatılıyor. Uluslararası federasyon, kuruluş ve şirketlerle futbol organizasyonu yayını ön görüşmeleri sırasında görüşülecek konuların neler olduğu katılımcılarla paylaşılıyor. Uluslararası yayınla ilgili departmanların sorumlularının katıldığı teknik ve içerik toplantılarında görüşülen konulara ilişkin detaylar eğitim videolarında inceleniyor.

Yayın Öncesi ve Sonrasıyla Spor Yayıncılığı

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Spor Yayıncılığı online eğitim videolarını izleyenler, ekibin oluşturulması, reji toplantılarının yapılması, çalışma takvimleri ve yayın akışlarının oluşturulması aşamaları hakkında bilgi edinebilecek.

Maçta çalışacak kameraların neler olduğunu ve görevlerini, karşılaşmanın gidişatına göre hangi kameradan hangi görüntünün istenmesi gerektiği eğitim videolarında ele alınıyor.

Yayın sırasında ulusal yayın ile uluslararası yayında uygulanacak yayın standartlarını ve akışını, yayın sonrası hangi evrelerin takip edildiği gibi pek çok konu paylaşılıyor.

TRT Akademi Eğitimlerine Başvurmak Çok Kolay

TRT Akademi eğitimleri, her alanda kendinizi geliştirmek ve yayıncılığın tüm kurallarını öğrenmek isteyenlerin bir adım uzağında.

TRT Akademi web sitesi www.trtakademi.com.tr adresinden takip edebilecek olan eğitimler, sertifikalı ve online seçenekleriyle katılımcılarını bekliyor. 

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