Dijital medyanın yıldızları TRT Akademi'de yetişiyor

TRT Akademi kapsamında gerçekleştirilen “Dijital Medya Yayıncılığı: Haber, İçerik Üretimi ve

Sosyal Medya Stratejisi Eğitim Programı”, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

10 ülkeden gelen katılımcılar, TRT’nin dijital medya alanında deneyimli isimleri Birkan Koç ve

Selin Güner’in tecrübelerinden faydalandı.

Medya dünyasının geleceğini şekillendiren bu özel program, geleneksel gazeteciliği dijital

dünyaya entegre etmek isteyenlere rehber oldu.

Yabancı medya mensuplarına dijital yayıncılık eğitimi

İki gün süren eğitimde haber üretiminden içerik stratejisine, video düzenleme tekniklerinden

sosyal medya algoritmalarına kadar birçok kritik konu ele alındı.

Bir içerik üretirken hangi süreçlerden geçildiği işin uzmanları tarafından aktarıldı. Hem izleyici beklentilerine hem de dijital platformların teknik gereksinimlerine uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmanın incelikleri de eğitimin konuları arasında yer aldı.

Katılımcılar, uzun vadeli iş ve pazarlama stratejilerini destekleyen içerikler oluşturmayı da öğrendiler.

Günümüzde YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok gibi uygulamalar kitlelerle etkileşim

kurmayı kolaylaştırıyor.

Platformlara özgü içerik üretimi ve yönetiminin nasıl olması gerektiği de katılımcılarla paylaşıldı.

İnfografik içerik üretiminin detayları uygulamalar üzerinden anlatıldı.

TRT Akademi’den kapsamlı dijital yayıncılık eğitimi

10 ülkeden gelen basın mensuplarına, katıldıkları eğitim programının ardından katılım belgesi

verildi. Program sadece eğitim ile sınırlı değildi.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Haber Stüdyoları’nı ziyaret etme ayrıcalığına da sahip

oldular.

Anıtkabir’i de ziyaret eden basın mensupları, Millet Kütüphanesi gezisinin ardından program