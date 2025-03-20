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TRT Akademi
TRT Haber 20.03.2025 09:58

Dijital medyanın yıldızları TRT Akademi'de yetişiyor

TRT, yayıncılık alanındaki deneyimlerini akademi çatısı altında yabancı medya mensupları ile paylaşıyor. COPEAM üyesi ülkelerde görev yapan gazeteciler TRT'de bir araya geldi. Dijital çağın dinamiklerine ayak uydurmak ve içerik üretiminin püf noktalarını keşfetmek isteyen katılımcılar sosyal medya alanında birikimlerini artırdı.

Dijital medyanın yıldızları TRT Akademi'de yetişiyor

TRT Akademi kapsamında gerçekleştirilen “Dijital Medya Yayıncılığı: Haber, İçerik Üretimi ve
Sosyal Medya Stratejisi Eğitim Programı”, TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
10 ülkeden gelen katılımcılar, TRT’nin dijital medya alanında deneyimli isimleri Birkan Koç ve
Selin Güner’in tecrübelerinden faydalandı.

Medya dünyasının geleceğini şekillendiren bu özel program, geleneksel gazeteciliği dijital
dünyaya entegre etmek isteyenlere rehber oldu.

Yabancı medya mensuplarına dijital yayıncılık eğitimi

İki gün süren eğitimde haber üretiminden içerik stratejisine, video düzenleme tekniklerinden
sosyal medya algoritmalarına kadar birçok kritik konu ele alındı.

Bir içerik üretirken hangi süreçlerden geçildiği işin uzmanları tarafından aktarıldı. Hem izleyici beklentilerine hem de dijital platformların teknik gereksinimlerine uygun yüksek kaliteli içerik oluşturmanın incelikleri de eğitimin konuları arasında yer aldı.

Katılımcılar, uzun vadeli iş ve pazarlama stratejilerini destekleyen içerikler oluşturmayı da öğrendiler.

Günümüzde YouTube, Facebook, Instagram ve TikTok gibi uygulamalar kitlelerle etkileşim
kurmayı kolaylaştırıyor.

Platformlara özgü içerik üretimi ve yönetiminin nasıl olması gerektiği de katılımcılarla paylaşıldı.
İnfografik içerik üretiminin detayları uygulamalar üzerinden anlatıldı.

TRT Akademi’den kapsamlı dijital yayıncılık eğitimi

10 ülkeden gelen basın mensuplarına, katıldıkları eğitim programının ardından katılım belgesi
verildi. Program sadece eğitim ile sınırlı değildi.

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi ve TRT Haber Stüdyoları’nı ziyaret etme ayrıcalığına da sahip
oldular.

Anıtkabir’i de ziyaret eden basın mensupları, Millet Kütüphanesi gezisinin ardından program 

ETİKETLER
Dijital Dönüşüm Sosyal Medya TRT TRT Akademi
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