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TRT Akademi
TRT Akademi 12.03.2025 16:28

Radyo programının arkasındaki süreç TRT Akademi’de aydınlanıyor

Radyo programları, dinleyicilerle etkileşim kurmanın yollarından biri. Dinleyicilerine bilgi, eğlence, müzik sunan her radyo programı dikkatlice planlanmış bir yapım sürecinin ürünü. Peki bir radyo programı nasıl yapılır? TRT Akademi, Radyo Programı Yapım Aşamaları online eğitim serisi ile bu sürecin nasıl yürütüldüğünü ilgilileri ile paylaşıyor.

Radyo programının arkasındaki süreç TRT Akademi’de aydınlanıyor

Radyo programı, sadece mikrofon başında yapılan konuşmalar ya da çalınan müziklerden ibaret değildir. Öncesinde yapılan titiz çalışmalar, programı başarıya ulaştırır. TRT, radyo programcılığı konusunda yıllara dayanan deneyimini bir eğitim serisi haline getirdi.

Prodüktör Filiz Özdemir Arıcıoğlu’nun sunduğu eğitim videoları sayesinde radyo programı hazırlama aşamalarına dair temel bilgilere erişmek mümkün. 9 bölümden oluşan eğitim serisi TRT Akademi platformunda katılımcılarını bekliyor.

Radyo Programcılığına Dair Her Şey TRT Akademi’de

Radyo programı yapım aşamaları, yaratıcı süreçleri ve teknik bilgileri içinde barındırır. Radyo Programı Yapım Aşamaları eğitimi, radyo prodüktörlüğüne dair bilgiler ile başlıyor. Ardından radyo programı yapım sürecine adım atılıyor.

Yapım sürecinin temeli, fikir bulma aşamasıdır. Özgün fikir bulmak ve geliştirmek sanıldığı kadar kolay değil. Bu sürecin nasıl ilerlediği eğitim videolarında yer alıyor.

Radyo programı yapımı bir araştırma ve ön hazırlık gerektirir. Ardından materyal toplama ve metin yazımına başlanır. Sinyal, tanıtım cıngılı, fon müziğinin seçimi en keyifli aşamalardan biridir. Bu adımları geçtikten sonra sıra bütçe hazırlamaya geliyor. Bütçenin nasıl hazırlandığı ve neye göre hesaplama yapıldığı işin uzmanı tarafından aktarılıyor.

Tüm bu sürecin ardından canlı yayın hazırlığına geçiliyor ve yayın başlıyor. Eğitim videolarını izleyip teorik sınavı başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı Başarı Belgesi alabilecekler.

TRT’den Radyoculuk Eğitimleri

Radyoculuk alanında en köklü kurumlardan biri olan TRT, tecrübe ve birikimini Akademi çatısı altında katılımcılarla paylaşıyor. Radyo kategorisinde yer alan video, yüz yüze ve sanal sınıf eğitimleri, bu alanda ilerlemek isteyenlere veya ilgi duyanlara önemli bir fırsat sunuyor.

TRT Akademi eğitimleri teknolojik gelişmeler ve talepler doğrultusunda sürekli güncelleniyor.
Eğitimlere katılarak kariyer yolculuklarında avantajlı konum elde etmek isteyenler veya kendini geliştirmek isteyenler trtakademi.com.tr adresinden kayıt oluşturabilir.

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