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TRT Akademi
TRT Akademi 12.03.2025 16:11

TRT Akademi'den ileri seviye 3D Animasyon ve Generalistlik eğitimi

TRT Akademi’den vizyoner ve stratejik bir eğitim: “3D Animasyon ve Generalistlik”. Gelişen teknolojiyle birlikte dijitalleşmenin ve görsel dünyanın sınırları aştığı bir çağda, en çok ihtiyaç duyulan eğitimlerden biri katılımcılarını bekliyor. 18 Mart’ta sanal sınıf ortamında gerçekleşecek program 3D Animasyon eğitiminde iddialı bir içerik sunuyor.

TRT Akademi'den ileri seviye 3D Animasyon ve Generalistlik eğitimi

3D Generalist eğitimi sayesinde 3D araçlar ile tasarım diline hâkim olmak mümkün.

TRT 2 Kreatif Direktörü Mustafa Berk’in uzmanlığında gerçekleşecek eğitim toplam 92 saat sürecek.

Katılımcılar, alanında birikim sahibi eğitici eşliğinde ileri düzey 3D modelleme ve animasyon yapma becerisine sahip olabilecek.

Farklı Kitlelere Hitap Eden İleri Düzey Tasarım Animasyon Eğitimi

Eğitime, farklı altyapı ve deneyime sahip katılımcılar da dâhil olabilir.

Hareketli grafik tasarımcılar, Görsel Tasarım Bölümü öğrencileri, Radyo - TV ve Sinema öğrencileri, Çizgi Film Animasyon Tasarım Bölümü öğrencileri, Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri ve kendini ileri düzeyde TV animasyonu reklam animasyonu gibi alanlarda geliştirmek isteyenler bu eğitimle kendine yeni edinimler katabilir.

3D Generalist Yetiştiren Zengin İçeriğe Erişin

3D Generalist yetiştirmeyi amaçlayan eğitim, katılımcıları heyecanlandıracak bir içerik vadediyor.

Çok sayıda branşı barındıran eğitim, katılımcılarına birçok yeterliliği edinme şansı da verecek.

Katılımcılar, sahne ve hikâyeler oluşturarak görsel bakış açılarını zenginleştirebilecek.

Hareketli ve sabit görsel tasarımların farklarını ve tekniklerini öğrenebilecekler.

Eğitime katılanlar 3D modelleme araçlarını kullanmayı öğrenirken, kamera ve ışık uyumu ile ileri düzey animasyon yapmanın inceliklerine hakim olabilecek.

Grafik ve Tasarımda Yapay Zekâ Teknolojisini Deneyimleyin

TRT’nin profesyonel eğitimi, iş hayatında karşılaşılan problemlere de pratik çözümler sunuyor.
Yapay zekâ araçlarını efektif kullanmanın yolları, ürünleri daha yaratıcı boyuta taşımanın püf noktaları eğitimin önemli konularından.

Motion Graphics eğitimi ile 3D karakter animasyonunu uygulamalarla deneyimleme fırsatı katılımcılarını bekliyor.

TRT Akademi’nin Eğitim Dünyasına Adım Atın

Dijital dünyanın gereklerine ayak uydurmak ve çok boyutlu tasarım dünyasını keşfetmek isteyenler TRT Akademi eğitimlerine katılabilir.

TRT Akademi’nin yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimleri ile yeni bir dünyanın kapılarını aralayarak eğitim serüvenine katılmak çok kolay.

Eğitimler hakkında bilgi almak ve katılmak isteyenler www.trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir. 

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