TRT Akademi’den diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimi fırsatı

TRT’nin yetkin ve tecrübeli isimlerinden TRT Haber Spikeri Sermin Baysal Ata ile TRT Spor Spikeri Hünkar Mutlu’nun hazırladığı toplam 81 saatlik eğitim TRT Ankara’da gerçekleşecek.

Eğitimle, Türkçeyi doğru ve etkili şekilde konuşabilme ile beden dili kullanarak sunum yapabilme becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Özel şirket, kamu kurumları, öğrenciler ile yeni mezunları hedef kitlesine alan eğitim, yazılı materyal ve sunumlarla destekleniyor.

Spikerlik ve sunuculuk mesleklerinin detayları işin okulu TRT’de aktarılacak

Spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel kuralları, eğitmenlerin uygulamalı çalışmalarıyla öğretiliyor.

Mesleki bilgilere; sözlü iletişim, konuşma organları bilgisi, nefes teknikleri konuları ile giriş yapılacak.

Sesin nitelikleri ve kusurları, Türkçenin ses özellikleri, söyleniş ve boğumlanma kusurları, vurgu, ulama ve tonlama gibi konularla devam edilecek.

Konuşma hızı, yerleşik yanlışlar, beden dili, topluluk önünde konuşma dersleri hayata geçirilecek.

Ata ve Mutlu eğitim boyunca yayın tecrübelerini paylaşacak

Yayında beden dili nasıl kullanılır, yayın öncesi hangi hazırlıklar yapılır, stüdyoda dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir, sunum teknikleri ve yayın hataları gibi merak edilenler de eğitimin odak unsurlarından.

TRT’nin uzman kadrosundan konuk eğitimci desteğiyle de metin çalışmaları, stüdyo ekipmanlarının kullanımı ile radyo ve televizyonda sunumlar yapılacak.

TRT Akademi’den sertifika kazanma fırsatı

TRT Akademi, eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikalarını teslim edecek.

Sınıf ve stüdyo ortamında düzenlenecek eğitim sonunda teorik ve pratik değerlendirmelerin yapıldığı iki aşamalı sınav 5-7 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Katılımcılardan pratik çalışmalar çerçevesinde; prompter kullanarak metin okuma, röportaj ve doğaçlama yapmaları istenecek.

TRT Akademi’de gerçekleşen diğer sertifikalı eğitimlere göz atmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.