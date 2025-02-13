Etkili konuşmanın sırrı TRT Akademi’de

Etkili bir sözlü iletişimde sadece doğru telaffuz yeterli değil. Konuşmanın beden dili ile desteklenmesi, dikkat çekilmek istenen yere vurgu yapılması, ses tonunun ayarlanması gibi önemli noktalar var.

Bunlar doğru eğitim ile geliştirilebilecek beceriler.

Diksiyon eğitimi, oldukça kapsamlı bir süreci kapsıyor.

TRT Akademi, iletişim yeteneğini geliştirmek isteyenlere yönelik Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimini TRT’nin Ankara yerleşkesinde katılımcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Etkileyici bir konuşma için adım atın

Spiker Acar Acartürk rehberliğinde gerçekleştirilen eğitimin süresi 42 saat. Çalışanların ve öğrencilerin yüz yüze eğitimlere kolaylıkla katılması için eğitim saatleri 19.00 ve 20.00 olarak düzenlendi.

TRT stüdyoları da eğitimlerde katılımcıların kullanımına açılacak. Eğitimde doğru nefes alıp verme tekniklerinden söyleyiş ve boğumlama kusurlarına, tonlama ve vurgudan konuşma hızına kadar birçok konu ele alınacak.

Katılımcılar, teorik bilginin yanı sıra interaktif uygulamalarla konuşma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Metin çalışmaları sayesinde katılımcılar güzel konuşmanın sırlarını profesyonel isimden öğrenebilecek.

Eğitim sonunda katılımcıları teorik ve uygulama sınavları bekliyor.

Başarılı olanlar TRT onaylı sertifika alarak yeteneklerini belgelendirebilecek.

Neden diksiyon eğitimi?

Diksiyon dersi, duygu ve düşünceleri doğru bir şekilde ifade etme imkânı sunuyor.

Topluluk önünde konuşmak çoğu kişi için zorlu ve stresli. Bunu kolaylaştırmanın yolu, doğru yerden ve doğru kişilerden diksiyon eğitimi almaktan geçiyor. Zira güçlü bir hitabet, iletişimin temel unsuru.

Doğru yerde vurgu ve tonlama yapmak, artikülasyon çalışmaları ile konuşma hatalarını düzeltmek, beden dilini doğru kullanarak ikna edici konuşmak diksiyon eğitiminin kazanımlarından.

Sertifikalı diksiyon programı TRT Akademi’de

TRT Akademi’de yer alan Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi iletişim becerilerini geliştirmek ve bunu belgelendirmek isteyen herkese açık.

Sınırlı kontenjan, katılımcılarla bire bir ilgilenme fırsatı sunuyor.

TRT’nin deneyimli isimleri tarafından verilen diksiyon eğitimleri sürekli güncelleniyor.

TRT Akademi ile potansiyelinizi keşfetmek için trtkademi.com.tr adresini tıklayın.