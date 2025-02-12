Şan tekniğini TRT Akademi’de öğrenin

Notaları daha cazibeli hale getiren, duygusal farklılıkları vurgulayan, şarkı sözlerini anlamlandıran şan tekniğidir.

Şan tekniği ile sesi kullanabilmek için bedenin doğru duruş ve kas kontrol sisteminin güçlendirilmesi, nefes desteği ile sesin doğru kullanımının sağlanması amaçlanır.

TRT’nin profesyonel isimleri Cem Buğdaycı, Ekin Öner, Semih Aşık ve Çınar Onur Öner’den yüz yüze eğitim almak isteyenler TRT Akademi’nin eğitim serüvenine katılabilir.

Şan Eğitimi Nedir?

Şan eğitimi, ses ve bedeni içine alan kapsamlı bir eğitimdir.

Doğru şarkı söylemeyi, doğru nefes almayı, müzikal ifadeyi ve topluluk önünde sanatını icra etmeyi öğretir.

TRT Akademi’nin sertifikalı eğitimlerinden olan Temel Şan eğitimi, “Şan nedir?” sorusunu cevaplayarak başlıyor.

Ardından sesin nasıl oluştuğu ve sesi oluşturan organların neler olduğu ile devam ediyor.

Daha sonra egzersizler ile ses farkındalığı sağlanıyor. Doğru duruş ve müzikal artikülasyon da eğitim başlıklardan…

Eğitimde anlatılan konular, uygulamalar ile pekiştiriliyor.

Belirlenen parçalar üzerinden register genişletme çalışmaları yapılıyor.

Şan Sanatının Detaylarını TRT Akademi ile Keşfet

Profesyonel kadronun rehberliğinde hazırlanan Temel Şan eğitimi 31 saat sürüyor.

Eğitim sonunda katılımcıları teorik ve uygulama sınavı bekliyor.

Sınavlarda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika kazanacak ve sektörde bir adım öne çıkabilecek.

Şan eğitimi, profesyonel bir kariyer hedefleyenlere veya amatör olarak kendini geliştirmek isteyenlere değerli beceriler kazandırır.

Bu eğitimin tek amacı sesi geliştirmek değildir.

Müziğe olan bakış açısını geliştirir ve yaratıcılığı besler.

Şan eğitimi kendini geliştirmek isteyenler için büyük bir deneyimdir.

TRT Akademi’den Müzik Eğitimleri

TRT Akademi’nin onlarca eğitim kategorisinden biri de müzik.

“Doğru Ses ve Nefes Kullanımı” ve “Temel Şan” eğitimleri bu kategoride yer alıyor.

Deneyimli isimlerin tecrübelerini aktardığı eğitim serileri, bu alana ilgi duyanlara rehber olacak nitelikte hazırlandı.

Sesini keşfetmek ve geliştirmek isteyenler için TRT Akademi bir tık uzakta.

TRT Akademi’nin güncel eğitimlerinden haberdar olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com adresini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.