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TRT Akademi
TRT Akademi 12.02.2025 07:57

Müsabaka anlatımlarını TRT Akademi ile öğrenin

TRT Akademi'nin profesyonel ve amatör spor dallarının coşkusunu izleyicilere etkili bir şekilde aktaracak spor spikerlerini yetiştirmek amacıyla hazırladığı "Etkili Müsabaka Anlatımı" online eğitim videoları, platformda katılımcılarını bekliyor.

Spor müsabakaları heyecanı, rekabeti ve coşkuyu içinde barındırır.

Özellikle uluslararası karşılaşmalarda spor spikerleri, milyonlarca insanın gözü kulağı olurlar.
Karşılaşmaları izleyici veya dinleyicilere anlatmak kolay iş değil.

TRT’nin deneyimli isimleri Cüneyt Kıran, Levent Özçelik, Hünkar Mutlu, Eren Koca, Necati Telli, Kerem Öncel, Oğuz Erman Güneri, Faruk Mutkan rehberliğinde hazırlanan eğitim videoları sayesinde bu zorluğu aşmak mümkün.

Atletizm, futbol, voleybol, basketbol ve güreş alanlarında hazırlanan hazırlanan spor spikerliği eğitimlerine yeni kategoriler de eklenecek.

Spor Müsabakaları Öncesi Spiker Nasıl Hazırlanır?

Eğitim videoları, karşılaşma öncesinde yapılması gereken hazırlıklar ile başlıyor.
Her yarışmanın kendine özgü kuralları vardır.

Kurallara hâkim olmak maç anlatımında oldukça önemlidir.

Bu konunun detaylı bir şekilde ele almasının ardından anlatım safhasına geçiliyor.

Karşılaşmalar izleyicilere aktarılırken dikkat edilmesi gereken noktalar, vurgulanması gereken konular ve anlatım teknikleri detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Uzun yarışmalarda izleyici veya dinleyicileri sıkmamak, yarıştan kopmamalarını sağlamak için spikerin konu hakkında ilgi çekici bilgilere ulaşması, derin bir araştırma yapması gerekir.

Bu araştırmanın nasıl yapılacağını, nerelerden bilgi alınabileceğini işin profesyonellerinden öğrenebilirsiniz.

Her Spor Müsabakası Ayrı Deneyim

Her karşılaşmanın kendine özgü bir hazırlık süreci, anlatım tekniği ve maç bitiminde yapılması gerekenler vardır.

Müsabakalar kapalı alanda ya da açık parkurda olabilir.

Maraton veya yürüyüş yarışları ya da bisiklet yarışları oldukça uzun süren müsabakalardır.

Bu değişkenler maç hazırlık sürecini etkileyeceği gibi maç anlatımını da etkileyecektir.

Maç anlatımını zenginleştirmek bu noktada önem kazanıyor.

TRT Akademi’de yer alan Etkili Müsabaka Anlatımı online eğitim videolarını izleyenler baştan sona bir müsabaka anlatımının inceliklerini öğrenebilecekler.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek teorik sınavı başarıyla geçen katılımcılar, TRT onaylı Başarı Belgesi almaya hak kazanacak.

Spor Yayıncılığının Detayları TRT Akademi’de

TRT Akademi platformundaki birçok kategoriden biri olan spor yayıncılığı eğitimleri, bu alana ilgi duyanlar için değerli bir referans kaynağı olarak tasarlandı.

Spor kategorisindeki eğitimlere katılanlar, spor yayıncılığına dair önemli bilgileri, yıllarca bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerden öğrenme fırsatına sahip olacak.

TRT Akademi’nin yüz yüze, video ve sanal sınıf eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve eğitimlere katılmak isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir. 

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