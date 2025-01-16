Dijital çağda habercilik nasıl yapılır?

İnternetin hayatımızın her alanına girmesiyle iletişim alanında büyük gelişmeler yaşanması kaçınılmaz oldu. Haberin üretim şekli ve paylaşımı, habere erişim yolları, bir haberin çok kısa sürede birçok platformda yayılması yeni bir medya düzenini gerekli kılıyor. İnternet haberciliği zorlukları ve avantajları ile çok yönlü ele alınması gereken bir alan haline geldi.

TRT Akademi’nin yüz yüze eğitimlerinden olan Dijital Habercilik eğitimi Ogün Öcek, Gülçin Sakarya ve İlhan Güzel rehberliğinde gerçekleştirildi. Bu alana ilgi duyanların veya kariyerini bu yönde ilerletmek isteyenlerin eğitime ilgisi yoğundu.

Bilgi ve Keyif Dolu Bir Eğitim Daha Tamamlandı

29 saat süren eğitimde katılımcılar öncelikle dünya standartlarında içerik editörlüğünün nasıl yapıldığını öğrendiler. Dijital dünyada bilginin doğruluğu en çok tartışılan konulardan biri. Yanlış bir bilgi, saniyeler içinde milyonlarca insana ulaşabilir. Bu noktada haber kaynakları önemli bir unsur olarak karışımıza çıkıyor. Eğitime katılanlara haber kaynakları konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Dijital medyada haberin anlatım tarzı da geleneksel medyaya göre fark gösteriyor. Aynı şekilde haberin görsel olarak zenginleştirilmesi de gerek. İnfografiklerin ve animasyonların doğru bir şekilde kullanılması haberin anlatımını güçlendirebilir. Bunların nasıl hazırlanacağını Dijital Habercilik eğitimine katılarak profesyonellerden öğrenmek mümkün.

Dijital dünyada habere ulaşılan platformlar artık çeşitlilik gösteriyor. X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram’da gazetecilik yöntemleri artık en çok araştırılan konular arasında. İnternet haberciliği en doğru şekilde öğrenmek isteyenler eğitimlerini tamamladı ve TRT onaylı sertifikalarını aldılar.

TRT Akademi ile Kariyerinde Zirveye İlerle

TRT yıllara dayanan tecrübesini TRT Akademi aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırıyor. Yüz yüze eğitimlerin sonunda katılımcılar TRT onaylı sertifikaya hak kazanabiliyor.

TRT Akademi, iş ve okul durumuna göre çevrim içi veya sanal eğitimlere katılma imkânı da sunuyor.

TRT Akademi’nin eğitim dünyasını keşfetmek isteyenler trtakademi.com adresini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir.