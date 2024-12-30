TRT Akademi'de spikerlik ve sunuculuk eğitimleri sürüyor

İyi bir diksiyon başarılı spiker ve sunucunun olmazsa olmazı. Ancak tek gereklilik olduğunu söylemek mümkün değil.

Kariyerini spiker ya da sunucu olarak devam ettirmek isteyenler birçok teknik bilgi ve birikime sahip olmalı.

TRT Akademi kapılarını bu mesleklere ilgi duyanlar için açtı.

Haber spikerleri Sermin Baysal Ata ve Selin Iğnak Özgür’ün tecrübelerini paylaştığı “Diksiyon & Spikerlik ve Sunuculuk” eğitimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Sermin Baysal Ata ile Eğitim Serüveni

TRT’nin deneyimli Haber Spikeri Sermin Baysal Ata’nın rehberlik ettiği eğitim 9 Ekim 2024 tarihinde başladı.

81 saat süren eğitime ilgi yoğundu.

TRT stüdyolarının da derslik olarak kullanıldığı eğitimde tüm teknik imkânlar katılımcıların kullanımına sunuldu.

Diksiyon çalışmaları ile başlayan eğitim haber okuma çalışmaları, sunum teknikleri ve yayın hataları gibi konular ile devam etti.

Spikerlik ve sunuculuğa dair tüm detaylar katılımcılarla paylaşıldı.

Selin Iğnak Özgür ile Bilgi Dolu Bir Eğitim

TRT Haber Spikeri Selin Iğnak Özgür’ün keyifli ve öğretici eğitimi ise 21 Ekim’de başladı.

Diksiyon çalışmaları beden dili çalışmaları ile desteklendi.

Bir spiker veya sunucunun nasıl giyinmesi gerektiğinden prompterda haber okuma çalışmalarına kadar birçok bilgi paylaşımı yapıldı.

Uygulama eğitimlerinin adresi ise TRT stüdyoları oldu.

TRT Akademi Eğitimleri Hız Kesmiyor

“Diksiyon & Spikerlik ve Sunuculuk” eğitimi deneyimli isimlerin rehberliğinde titizlikle olarak hazırlandı.

81 saat süren eğitim sayesinde mesleğin tüm püf noktaları katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcılar eğitim boyunca edindikleri bilgileri teorik ve uygulamalı sınavlarda ölçme fırsatı da yakaladı.

Başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifikanın sahibi oldu.

Meslekte öne çıkmak ve başarılı olmak isteyenler için önemli bir fırsat olan eğitimler sürekli yenileniyor.

Profesyonel bir eğitim kadrosuna sahip olan TRT Akademi ile eğitim serüvenine katılmak için trtakademi.com adresini tıklayın.