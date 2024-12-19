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TRT Akademi
TRT Haber 19.12.2024 17:06

Derste öğrendiler, sahada uyguladılar

TRT Akademi hibrit eğitimlerinden Muhabirlik Uygulamaları, keyifli ve öğretici geçen derslerin ardından tamamlandı. Muhabirlik eğitiminde başarılı olanlar sertifikalarını aldı ve kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

Derste öğrendiler, sahada uyguladılar

Eğitim, 16 Temmuz 2024 tarihinde TRT’nin başarılı isimleri Nilgün Balkaç, Rasim Kılıç ve Emre Yüncü rehberliğinde gerçekleştirildi.

3 eğitici de deneyimlerini ve tecrübelerini paylaştı. Mesleğin zor yönlerinin nasıl aşılacağına dair önemli bilgilerin anlatıldığı derslerin ardından katılımcılar, edindikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimledi. Bu eğitim, muhabirlik alanında ilerlemek isteyenler için önemli bir adım.

Önce video ardından yüz yüze eğitim

Muhabirlik Uygulamaları eğitimi, hibrit olarak tasarlandı. Katılımcılar önce 12 bölümden oluşan Muhabirlik video eğitimlerini tamamladılar ve sınavlarda başarılı oldular. Ardından eğitimin 33 saat süren ve yüz yüze olan aşaması başladı. Uygulamalı derslerde edinilen bilgiler, katılımcılar tarafından tecrübe edildi.

Muhabirlikte bir adım öne çıkaracak bilgiler

Bu Eğitimde Katılımcılar, öncelikle muhabirin görevlerini ve hangi özelliklere sahip olmasını öğrenerek eğitime başladı. Ardından haber bölümüne geçildi. Haber nasıl yazılır ve teknikleri nelerdir? Bunları tek tek haber yazarak ve deneyimleyerek öğrendiler. Muhabirlik eğitimi bunlarla sınırlı değil. Muhabirin ekran önünde neler yapması gerektiği en önemli konulardandı. Anons çekiminin detayları ve incelikleri uygulamalı olarak bire bir anlatıldı. Röportaj sırasında muhabirin yapması gerekenler ve muhabirliğin en heyecanlı anlarından olan canlı yayın… Mesleğe dair tüm merak edilenler bu eğitim serisinde cevap buldu.

Muhabirlik uygulamaları eğitimine kimler katılabilir?

TRT Akademi Muhabirlik Uygulamaları eğitimine herkes katılım sağlayabilir. Eğitim sonunda katılımcıları teorik ve uygulamalı sınav bekliyor. Bu sınavları başarıyla tamamlayanlar TRT onaylı sertifika alarak sektörde fark yaratabilir.

Derste öğrendiler, sahada uyguladılar

Muhabirlik eğitimi için doğru adres “TRT Akademi”

TRT Akademi’nin en çok tercih edilen eğitimlerinden olan Muhabirlik Uygulamaları, kariyer yolculuklarında katılımcılara büyük avantaj sağlıyor. TRT çatısı altında gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara Kurumun tecrübesi ve birikimi aktarılıyor. Profesyonel meslek hayatına katkı sağlayacak bilgileri duayen isimlerden öğrenmek isteyenler TRT Akademi’yi tercih ediyor. Eğitim yelpazesi oldukça geniş. TRT Akademi eğitimlerinden haberdar olmak ve katılmak isteyenler trtakademi.com adresini ziyaret edebilir.

Derste öğrendiler, sahada uyguladılar

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