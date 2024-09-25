Tecrübe Atölyesi’nin konuğu Murat Yıldırım

TRT Akademi birbirinden kaliteli eğitimlerinin yanı sıra webinar etkinlikleriyle de öne çıkıyor. Tecrübe Atölyesi adıyla düzenlenen etkinlik, her ay alanında deneyimli isimleri ağırlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliğin konuklarından biri de Murat Yıldırım oldu. TRT Akademi YouTube hesabından canlı yayımlanan etkinliğin moderatör koltuğunda ise TRT Spikeri Ezgi Sütcü oturdu.

Murat Yıldırım ile keyifli bir sohbet

Murat Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ezgi Sütcü’nün sorularını yanıtlayan Yıldırım, okul yıllarında tiyatro sahnesine nasıl çıktığı anlattı. Tiyatroya olan ilgisinin kariyeri üzerindeki etkisinden bahsetti. Babasının mesleği nedeniyle farklı şehirlerde yaşama fırsatı bulan Murat Yıldırım, “Yeni mekânlar ve yeni kültürler insana zenginlik katar.” dedi.

Oyuncu olmak isteyenlere tavsiyeler

Yıldırım, oyuncu olmak isteyenlerin önce kendilerine bir motivasyon bulmaları gerektiğini söyledi. Oyuncu olma sebeplerini kendilerine samimi bir şekilde sormalarını tavsiye etti. Murat Yıldırım “Önce iyi insan olmak sonra oyunculuk gelir. Oyunculuk da inanmakla alakalı bir meslek. Ne kadar çok inanırsanız o kadar çok başarılı olursunuz.” dedi. Ayrıca oyuncu olmak isteyenlerin adımlarını sağlam atmalarını ve sürekli kendilerine bir şey katmaları gerektiğini belirtti.

Murat Yıldırım TRT Akademi’yi değerlendirdi

Oyuncu ve Sunucu Yıldırım, TRT’nin yüz yıla yakın deneyiminden faydalandığını söyledi. “Radyodan müziğe, sinemadan televizyona kadar birçok alanda eğitim veriliyor hem hibrit hem yüz yüze. Bunlar çok değerli.” ifadelerini kullanan Murat Yıldırım TRT Akademi’nin çok fazla kişiye dokunduğuna değindi.

Tecrübe atölyesi serüveni devam ediyor

Her ay farklı bir ismin konuk edildiği webinar serisinde ünlü isimler bir moderatör eşliğinde katılımcılarla YouTube hesabı üzerinden buluşuyor. Gazeteci Mete Çubukçu, Spiker Seda Öğretir, Yönetmen Derviş Zaim, Yapımcı İsmail Fidan, Oyuncu Ferdi Sancar gibi isimler de Tecrübe Atölyesi’nin konuklarından oldu.

Bu keyiflli sohbetleri ve yenilerini izlemek isteyenler TRT Akademi YouTube hesabını takip edebilir.